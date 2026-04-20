СМИ: вице-президент США Вэнс отправится в Исламабад для переговоров по Ирану

Иранская сторона при этом не подтвердила данную информацию и не объявляла о направлении делегации в Исламабад

Трамп: если с Ираном не будет достигнуто соглашение, продление перемирия «маловероятно»

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность продления двухнедельного временного перемирия в случае, если не удастся достичь соглашения с Ираном, «весьма низка».

Президент США Трамп в телефонном интервью агентству Bloomberg оценил последнюю ситуацию в отношении Ирана.

Трамп отметил, что вице-президент Д.Д. Вэнс 20 апреля отправится в Пакистан, а начало переговоров запланировано на вторник.

Отвечая на вопрос о временном перемирии с Ираном, президент США отметил, что в случае, если в течение этого периода не удастся достичь соглашения, вероятность продления двухнедельного временного перемирия весьма низка.

Трамп также добавил, что блокада иранских портов будет продолжаться до тех пор, пока соглашение не будет окончательно согласовано.