Самолеты Turkish Airlines начали выполнять рейсы для доставки в Турцию активистов Global Sumud

Ожидается, что самолеты с активистами на борту прибудут в Стамбул в вечерние часы

Вокруг международной флотилии Global Sumud, целью которой является прорыв блокады Газы и доставка гуманитарной помощи, замечена активность неопознанных БПЛА и военных объектов.

Согласно информации, распространенной кризисным штабом флотилии Global Sumud, «вокруг флотилии замечена активность дронов и военных объектов, которые пока не удалось идентифицировать».

Ранее представители Global Sumud сообщили «Анадолу», что суда флотилии продолжают движение из района Антальи в сторону Газы и уже вышли в международные воды.