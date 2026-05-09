Прошел 81 год со Дня Победы над фашизмом

Шествия, а также ряд других мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1945 года, пройдут на территории ряда стран СНГ

9 мая 2026 года празднуется 81-летие со Дня Победы советских войск в борьбе с Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Ветеранов и тружеников тыла чествуют их потомки, а также дети и внуки всех, кого защитили красноармейцы.

За годы сражений под оккупацией войск Вермахта и его европейских союзников оказалась треть жителей Советского Союза.

Почти 27 миллионов граждан СССР погибли. Война так или иначе затронула более шестидесяти стран, но человеческие и материальные потери Советского Союза стали самыми большими.

Третий Рейх безоговорочно капитулировал 9 мая в 0 часов 43 минуты по московскому времени. Акт подписали в пригороде Берлина.