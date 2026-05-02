При ударах Израиля по Ливану с ночи погибли 13 человек

Число погибших в результате атак, осуществляемых израильской армией на юг Ливана с ночных часов вопреки режиму прекращения огня, возросло до 13.

Израиль продолжает наносить удары по населенным пунктам на юге Ливана, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля.

Как сообщает ливанское информагентство NNA, израильская авиация с ночи наносила удары по центру города Эн- Набатия, а также по населенным пунктам Шехабийе, Какаийет-Джиср, Сафа́д-Баттих, Шакра, Мансури, Аба, Кефре, Барашит, Шевкин, Мивдон, Семаийе, Шыайтия, Садикайн, Адшит, Луэйзе, Мадждель-Зун, Западный Завтар, Восточный Завтар и Харруф.

В Эн- Набатии в результате удара израильского беспилотника по двигавшемуся на дороге Кефер-Джеджель автомобилю погибли два человека. Еще три человека погибли при ударе по жилому дому в Лувейзе.

Жертвой ночного удара по населенному пункту Шевкин стал один человек, в дневные часы в Мивдоне погибли четыре, а Шавкине - двое человек. В населенном пункте Дейр-Канун-Рас-Араб один человек погиб в результате удара беспилотника по мотоциклу, а Шыайтия один человек получил серьезные ранения при атаке беспилотника на мотоцикл.

В дневные часы израильская армия нанесла удар по хусейнии (месту для проведения религиозных церемоний у шиитов) в населенном пункте Дувейр, разрушив здание.

Кроме того, окрестности населенных пунктов Шевкин, Мадждель-Сильм, Кабриха, Мивдон, Восточный Завтар, Западный Завтар и Юхмур-Шакиф время от времени подвергались артиллерийским обстрелам.

Между тем, израильский беспилотник с утра совершает полеты на низкой высоте над Бейрутом, столицей Ливана.

Заявление «Хезболлы»

Между тем в заявлении, опубликованном в Telegram-канале «Хезболлы», говорится об ответном ударе на нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля.

Согласно сообщению, израильские военные и противотанковая позиция в оккупированном населенном пункте Байяда на юге Ливана были атакованы с применением БПЛА.