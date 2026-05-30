При ударах Израиля по Ливану погибли 11 человек

В результате авиаударов, нанесенных израильской армией в нарушение действующего прекращения огня по населенным пунктам близ города Сур (Тир) на юге Ливана 29 мая, погибли 11 человек, в том числе медицинский работник, еще 8 получили ранения.

Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и продленный с 17 мая еще на 45 дней.

Как сообщает Министерство здравоохранения Ливана, в результате авиаудара по населенному пункту Мааруб погибли четыре человека, в том числе медработник, еще пять человек, включая медика, получили ранения.

Согласно сообщению, жертвами удара по населенному пункту Аббасия стали три человека, один из которых являлся гражданином Сирии, еще один человек получил ранения.

Еще четыре человека погибли и двое получили ранения в результате авиаудара по населенному пункту Тейр-Диба, расположенному в районе Сур.

В Минздраве Ливана подчеркнули, что нападения на медицинские бригады являются явным нарушением международного гуманитарного права. Израиль превратил медицинский персонал в военные цели, - отметили в ливанском ведомстве.