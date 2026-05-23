При атаке Израиля на сектор Газа ранены 8 палестинцев

Израильская армия сравняла с землей гражданские постройки в районе Шуджаийя, а также обстреляла из артиллерии Бейт-Лахию и Хан-Юнус

В результате атак израильской армии на различные районы сектора Газа, совершенных несмотря на действующий режим прекращения огня, пострадали восемь палестинцев.

Как сообщили источники в больницах, в результате удара израильского беспилотника по велосипеду в районе Аль-Маваси в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа пострадали четыре палестинца, один из них находится в тяжелом состоянии.

Еще двое палестинцев получили ранения в результате огня, открытого израильскими военными к востоку от лагеря беженцев Бурейдж в центральной части сектора Газа.

Кроме того, еще два человека пострадали после удара израильского беспилотника по району, где собрались мирные жители. Инцидент имел место в лагере беженцев Халава на севере сектора Газа.

Израиль снес здания в Шуджаийе, обстрелял из артиллерии Бейт-Лахию и Хан-Юнус

Между тем израильская армия сравняла с землей гражданские постройки с помощью взрывчатки в районе Шуджаийя к востоку от города Газа.

Во время подрывов в окрестностях региона были слышны мощные взрывы.

Израильские военные продолжили наносить артиллерийские удары по Бейт-Лахии на севере сектора Газа и Хан-Юнусу на юге эксклава.