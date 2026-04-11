При атаках Израиля на Ливан погибли 11 человек

В результате ударов, нанесенных израильской армией по югу Ливана с ночи, погибли 3 человека.

Согласно ливанскому информационному агентству NNA, в результате удара израильской авиации по зданию в населенном пункте Мейфедун, относящемся к городу Набатия, погибли 3 человека.

Израильская армия, атаковавшая населенный пункт Тул, также полностью разрушила множество зданий в районе эль-Макам и на улице Шехид Сабра.

В населенном пункте Джибшит в результате удара израильской армии по месту, где были сосредоточены генераторы, объект был полностью разрушен, возник пожар.

В ночные часы беспилотные летательные аппараты израильской армии, бомбившие населенный пункт Хиям, нанесли удары по населенному пункту Кефр Румман.

В городе Сур танки израильской армии обстреляли населенные пункты Мансури, Калиле и Хинния.