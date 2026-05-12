При авиаударе Израиля по дому на юге Ливана погибли 6 человек

Ethem Emre Özcan, Olga Keskin
В результате удара израильской армии по жилому дому на юге Ливана погибли шесть человек, еще семь получили ранения.
Израиль продолжает наносить удары по югу Ливана, несмотря на действующее прекращение огня, вступившее в силу 17 апреля.
Как сообщает ливанское информационное агентство NNA, израильская авиация в ночные часы атаковала жилой дом в населенном пункте Кефер Дунин, расположенном в районе города Сур. В результате удара погибли 6 человек, еще 7 пострадавших были госпитализированы.
Кроме того, израильская авиация нанесла два удара по населенному пункту Сарифа в окрестностях Сура.
Одновременно беспилотники Израиля осуществляли интенсивные полеты в районе реки Литани.
Израильские силы в ночное время суток также предприняли попытку проникновения в район Хура-Рас эль-Халле в населенном пункте Дейр Мимас округа Марджаюн.
Кроме того, израильские военные заложили взрывчатку на насосной станции, работающей на солнечной энергии и обеспечивающей питьевой водой весь населенный пункт, а в утренние часы подорвали этот объект.
Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня
Второго марта израильская армия начала наносить масштабные авиаудары по территории Ливана и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.
Власти Ливана сообщили, что за этот период число вынужденных переселенцев в стране превысило 1 млн человек.
Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.
Министерство здравоохранения Ливана накануне сообщило, что со 2 марта, вопреки объявленному перемирию, в результате продолжающихся израильских атак погибли 2 846 человек.
Израильская армия продолжает наносить удары и осуществлять снос домов на юге Ливана, несмотря на режим прекращения огня, тогда как движение «Хезболла» атакуют израильские подразделения, обвиняя их в нарушении перемирия.