Президент Эрдоган принял председателя Совета Федерации РФ

Встреча прошла во дворце Долмабахче в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию РФ во главе с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Встреча прошла во дворце Долмабахче в Стамбуле в четверг, 16 апреля.

В переговорах также приняли участие глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын, советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч и глава Управления коммуникаций при президенте Турецкой Республики Бурханеттин Дуран.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Турцию для участия в 152-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС).

