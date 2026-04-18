Президент Эрдоган принял главу Курдской региональной автономии Ирака

Во время встречи стороны обсудили развитие событий в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, принимая главу Курдской региональной автономии Ирака (КРАИ) Нечирвана Барзани, заявил, что события в Ормузском проливе подчеркнули важность диверсификации маршрутов поставок нефти, что в этом процессе еще раз проявилась значимость «Дороги развития» и что ускорение процессов, связанных с проектом, будет выгодно для всех.



Управление коммуникаций президентской администрации опубликовало заявление о встрече Эрдогана с Барзани, состоявшейся в рамках «Анталлийского дипломатического форума 2026» в конференц-центре NEST в туристическом районе Белек. Агентство «Анадолу» является «глобальным информационным партнером».



Президент Эрдоган отметил, что конфликт, начавшийся с незаконных нападений на Иран, изнурил весь регион. Турция, совместно с заинтересованными странами, продолжает прилагать все больше усилий для полного прекращения войны и достижения прочного мира.



Отметив, что сценарии сепаратизма, выдвигаемые в отношении Ирана, не принесут пользы никому, Эрдоган добавил, что в любом случае сохранение спокойствия в Ираке имеет решающее значение.



Глава государства подчеркнул, что события в Ормузском проливе продемонстрировали важность диверсификации маршрутов поставок нефти, что в этом процессе еще раз проявилась значимость «Пути развития» и что ускорение процессов, связанных с этим проектом, будет выгодно для всех.