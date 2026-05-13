Президенты Украины и Литвы подписали соглашение о сотрудничестве в формате «Drone Deal»

Стороны договорились о совместной работе в сфере оборонной промышленности и противоракетной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной экспертизы и оборонной промышленности в формате «Drone Deal» по итогу саммита «Бухарестской девятки». Об этом сообщила пресс-служба президента Украины в среду, 13 мая.

Документ предусматривает развитие совместного производства оборонной продукции, передачу технологий и сотрудничество между украинскими и литовскими компаниями.

Согласно сообщению, соглашение должно укрепить оборонные возможности обеих стран и построено на принципе взаимности. В Киеве подчеркнули, что Украина намерена поддерживать партнеров, которые «реально и ощутимо» помогают ее обороне.

Литва может наладить производство украинских дронов

Украина и Литва намерены развивать оборонно-промышленное и технологическое сотрудничество, включая направления противовоздушной и противоракетной обороны, а также беспилотных систем.

Отдельно в сообщении говорится о перспективе локализации в Литве производства дальнобойных ударных, морских, перехватывающих и бомбардировочных беспилотников «в кратчайшие сроки».

Зеленский заявил, что Украина готова делиться с Литвой опытом в построении системы ПВО, борьбе с беспилотниками и применении дронов.

По данным пресс-службы, украинская военная экспертная команда будет работать в Литве над созданием необходимых возможностей в сфере безопасности. В первую очередь речь идет о защите от современных угроз, укреплении безопасности двух государств и всего региона.

Кроме того, отдельное внимание на встрече было уделено продвижению Украины к полноправному членству в Европейском союзе. В частности, стороны говорили о необходимости как можно скорее открыть все переговорные кластеры.

Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает на значимые результаты во время председательства Литвы в Совете Европейского союза в первой половине 2027 года.

Саммит «Бухарестская девятка»

Саммит «Бухарестской девятки» проходит 13 мая в Бухаресте и объединяет страны восточного фланга НАТО. Помимо девяти государств формата - Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии в нем принимают участие Украина, США, страны Северной Европы и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

На встрече обсуждаются укрепление противовоздушной и противоракетной обороны, развитие оборонной промышленности, наращивание производственных мощностей и дальнейшая поддержка Киева.