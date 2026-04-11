Низар Амеди избран новым президентом Ирака

Парламент Ирака избрал Низара Амеди новым президентом страны.

В ходе голосования в парламенте кандидат от Союза патриотов Курдистана (СПК) Низар Амеди (58 лет) был избран президентом во втором туре голосования, набрав 227 голосов в парламенте, насчитывающем 329 мест. Всего в голосовании приняли участие 229 депутатов.



Согласно политическому уравнению, сложившемуся в Ираке после 2003 года, президент избирается из числа кандидатов от курдских партий.



На эту должность Демократическая партия Курдистана (KDP) выдвинула действующего министра иностранных дел Фуада Хусейна, а Союз патриотов Курдистана (СПК) — Низара Амеди. На эту должность претендовали в общей сложности 17 человек, включая кандидатов от KDP и СПК. После избрания Амеди принес присягу в парламенте и приступил к исполнению своих обязанностей.



Согласно Конституции Ирака, срок полномочий президента составляет 4 года, и один и тот же президент может быть переизбран только один раз.



По Конституции Ирака, после избрания президент в течение не позднее 15 дней поручает кандидату от крупнейшего блока в парламенте (шиитского) сформировать правительство. Парламентские выборы в Ираке состоялись 11 ноября 2025 года. Из-за политических разногласий в стране новое правительство пока не сформировано.



Нынешнее правительство продолжает выполнять свои функции в качестве «правительства, осуществляющего повседневные дела».



Новый президент, помимо руководства багдадским офисом KYB, занимал должности советника президента Ирака и министра окружающей среды.