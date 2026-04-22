Министр обороны Израиля требует эвакуации «Желтой линии» на территории Ливана

По словам Исраэля Каца, израильская армия будет продолжать наступательные операции до тех пор, пока правительство Ливана не выполнит свои обязательства по разоружению «Хезболлы»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что весь участок «Желтой линии», созданной израильской армией на оккупированных ею территориях на юге Ливана, должен быть освобожден и разоружен.

Согласно сообщению, опубликованному в израильской газете «Йедиот Ахронот», Кац выступил с этой речью на церемонии памяти израильских солдат, прошедшей в Западном Иерусалиме.

Кац отметил, что в настоящее время израильские войска дислоцированы на юге Ливана на территории протяженностью 10 километров, простирающейся от побережья Средиземного моря на западе до подножия горы Джебель-эш-Шейх на востоке.

Утверждая, что израильская армия пытается предотвратить нападения со стороны Ливана по этой линии, Кац заявил, что целью операций в Ливане является принуждение «Хезболлы» к сложению оружия и устранение угроз для поселений на севере Израиля.

Кац, выступающий за полную эвакуацию и разоружение всего региона вдоль «Желтой линии», установленной израильской армией на оккупированном юге Ливана, заявил, что израильская армия будет продолжать наступательные операции до тех пор, пока правительство Ливана не выполнит свои обязательства по разоружению «Хезболлы».

Отметив, что он и премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдали приказ продолжать операции с полной мощью с суши и с воздуха даже во время перемирия, чтобы защитить израильских солдат в Ливане от угроз, Кац отметил, что любое подозрительное сооружение, которое может представлять угрозу для израильских солдат, будет немедленно уничтожено.