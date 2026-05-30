Минздрав Газы: за последние 48 часов в результате израильских ударов погибли семь палестинцев

Общее число жертв с октября 2023 года достигло 172 919 человек

В результате ударов израильской армии по сектору Газа, нанесенных несмотря на действующий режим прекращения огня, за последние 48 часов погибли семь палестинцев.

Об этом говорится в письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы, в котором представлены последние данные о жертвах израильских атак, продолжающихся с октября 2023 года.

По информации ведомства, за последние сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела семи погибших и 25 раненых.

Согласно заявлению, с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских ударов погибли 929 человек, ранения получили 2811 человек. Кроме того, из-под завалов были извлечены тела 781 погибшего.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 938 человек, а количество раненых достигло 172 919.

Также сообщается, что с начала мая в общую статистику были включены еще 112 тел погибших, личности которых удалось окончательно установить.

По данным Минздрава Газы, под завалами разрушенных зданий по-прежнему остаются тысячи тел погибших.