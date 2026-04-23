Между Турцией и Великобританией подписан «Документ о стратегическом партнерстве»

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подписали «Рамочный документ о стратегическом партнерстве».

Двусторонние отношения Турции с Великобританией, являющейся союзником Турции по НАТО и ее стратегическим партнером, развиваются в позитивном ключе во всех областях, в первую очередь в сфере торговли, инвестиций и оборонной промышленности.

Турция и Великобритания также стремятся, в условиях кризисов в регионе и глобальных вызовов, посредством тесного диалога и координации выработать решения, направленные на обеспечение безопасности, стабильности и процветания.

Данный Рамочный документ направлен на дальнейшее укрепление существующего стратегического партнерства между двумя странами-членами НАТО в широком спектре вопросов — от безопасности до изменения климата, от человеческого развития до науки и технологий — а также на расширение масштабов сотрудничества, укрепляемого тесным диалогом на двустороннем и многостороннем уровнях.