Ливан и Израиль 23 апреля проведут второй раунд переговоров в Вашингтоне

В четверг, 23 апреля в Вашингтоне состоится вторая встреча представителей Ливана и Израиля; официальные подробности будут объявлены позднее, сообщил в понедельник высокопоставленный ливанский чиновник.

Источник, пожелавший остаться неназванным, сообщил агентству «Анадолу», что «вторая встреча с Израилем состоится в Вашингтоне в четверг», добавив, что «подробности будут официально объявлены позднее».

Ранее в понедельник президент Ливана Жозеф Аун принял посла США в Бейруте Мишеля Иссу. По информации президентской администрации, они обсудили следующий этап после прошедшей на прошлой неделе ливанско-израильской встречи в Госдепартаменте США, а также способы поддержания перемирия.

На первой за 43 года встрече такого уровня, состоявшейся во вторник, послы Ливана и Израиля в Вашингтоне договорились начать прямые мирные переговоры. Место и дату они определят позже.

Израильский 15-й канал сообщил ранее в понедельник, что второй раунд переговоров с Ливаном состоится в четверг в Вашингтоне с участием израильского посла Йехиэля Лейтера и ливанского посла Нады Мауад.