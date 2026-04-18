Лавров: РФ воспринимает позитивно возможность возобновления переговоров в Стамбуле

Министр иностранных дел России ответил на вопрос корреспондента «Анадолу» в рамках Дипломатического форума (ADF- 2026) в Анталье

Российская сторона воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Анадолу» в рамках Дипломатического форума (ADF- 2026), проходящего в Конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек в провинции Анталья.

По его словам, «тема возобновления переговоров не является приоритетом номер «один» для России.

«Мы никому переговоры не навязывали. Мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то за нами дела не станет», - сказал глава МИД РФ.