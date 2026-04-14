Иран оценил ущерб от атак США и Израиля в $270 млрд

Официальный представитель правительства Ирана Фатма Мухаджерани заявила, что, по предварительным оценкам, ущерб от атак США и Израиля составляет около 270 миллиардов долларов.

В интервью российскому агентству RIA Novosti Мухаджерани отметила, что тема военных репараций за ущерб, причиненный атаками США и Израиля, неоднократно поднималась иранской переговорной делегацией на встречах в Исламабаде, а также ранее президентом Масудом Пезешкианом на различных платформах. Она отметила, что соответствующие ведомства провели предварительную оценку ущерба, нанесенного в различных сферах в результате войны.

Иранский представитель подчеркнула, что, согласно первоначальным подсчетам, общий объем компенсации составляет около 270 миллиардов долларов, однако окончательная сумма будет определена после официального объявления компетентными органами.

Мухаджерани также добавила, что речь идет о компенсации ущерба, нанесенного гражданским зданиям, коммерческим объектам и промышленным предприятиям, а также о правах школьниц, погибших в результате атаки на школу в Минабе.

Власти Тегерана ранее сообщили, что в числе 10 пунктов, которые будут обсуждаться на переговорах после объявления перемирия с США 8 апреля, значится требование о полном возмещении ущерба, причиненного Ирану.