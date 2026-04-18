Иран объявил о закрытии Ормузского пролива из-за продолжающейся морской блокады США

Жесткий контроль над Ормузским проливом будет осуществляться до тех пор, пока США не разрешат свободное движение судов, следующих в Иран и из Ирана, - Центральный штаб «Хатем аль-Анбия»

Иран заявил о повторном закрытии Ормузского пролива в связи с продолжающейся морской блокадой со стороны США. Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на Центральный штаб «Хатем аль-Анбия» — подразделение Вооруженных сил Ирана, отвечающее за ведение боевых действий.

В сообщении отмечается, что Иран в соответствии с достигнутой договоренностью в ходе переговоров в знак доброй воли разрешил контролируемый проход ограниченного числа гражданских судов. Однако, как отметили иранские военные, США, «как и в предыдущие периоды», не выполнили свои обязательства и продолжили морскую блокаду.

В связи с этим было объявлено о повторном закрытии Ормузского пролива и о том, что он будет находиться под жестким контролем Вооруженных сил Ирана. Жесткий контроль над Ормузским проливом будет осуществляться до тех пор, пока США не разрешат свободное движение судов, следующих в Иран и из Ирана, - отметили в штабе.