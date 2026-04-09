Иран: Если Израиль не прекратит нападения на Ливан, переговоры с США не состоятся

Израиль нарушил соглашение о прекращении огня с США, чтобы сорвать дипломатические усилия, - посол Ирана в Исламабаде Реза Амири Могадам

Иранская делегация ночью 9 апреля отправится в Пакистан для обсуждения перемирия, несмотря на нарушение Израилем достигнутого с США соглашения о прекращении огня. Об этом сообщил посол Ирана в Исламабаде Реза Амири Могадам в социальной сети американской компании X,

Посол отметил, что Израиль нарушил соглашение о прекращении огня с США, чтобы сорвать дипломатические усилия, что вызвало сомнения в иранском обществе. «Несмотря на возникшие в обществе сомнения, иранская делегация по приглашению господина Шахбаза Шарифа прибудет этой ночью в Исламабад для проведения переговоров на основе предложенных Ираном десяти пунктов», — сказал он.



Могадам не предоставил информации, будут ли переговоры с США проходить в прямом или непрямом формате , а также кто возглавит иранскую делегацию.