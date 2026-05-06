Иранские СМИ: Тегеран пока не ответил на последний проект соглашения США

Сообщения Axios и Reuters не отражают реальную ситуацию дел на местах - полуофициальное агентство Fars

Публикации американских СМИ о якобы близком соглашении между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности.



Об этом сообщили иранские СМИ. По их данным, Иран пока не дал ответа на предложение США, содержащее «ряд неприемлемых пунктов».

В сообщении иранского полуофициального агентства Tasnim со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, была опровергнута публикация американского издания Axios о том, что «США близки к подписанию с иранской администрацией меморандума о взаимопонимании для прекращения войны с Ираном».

«Несмотря на утверждения американских СМИ о том, что Иран и США приблизились к одностраничному окончательному соглашению о прекращении войны, Иран пока не дал официального ответа на последнее предложение американской стороны, содержащее ряд неприемлемых пунктов», - говорится в сообщении.

По данным агентства, после того как Иран через Пакистан передал свое предложение, которое президент США Дональд Трамп назвал «неприемлемым», американская сторона представила новую инициативу. Отмечается, что в период ее изучения действия США привели к приостановке рассмотрения предложения.

После заявления Трампа о прекращении операции под названием «Проект свободы» Иран вновь приступил к изучению американского предложения и намерен передать свой ответ посреднику - Пакистану.

Полуофициальное агентство Fars, также ссылаясь на источники, знакомые с вопросом, сообщило, что заявления американского Axios и британского Reuters «скорее направлены на воздействие на мировые рынки, в частности на снижение цен на нефть, чем основаны на реальном положении дел на местах».

Ранее иранское государственное агентство IRNA сообщало, что Тегеран передал администрации Пакистана, выступающей посредником в переговорах с США, новое предложение по соглашению, которое могло бы положить конец войне с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп в интервью израильскому государственному телеканалу KAN 3 мая заявил, что изучил предложение, представленное Ираном на переговорах, и счел его «неприемлемым». После этого США через Пакистан передали Ирану новую инициативу, включающую условия Вашингтона.

Накануне Трамп заявил, что в переговорах с Ираном достигнут значительный прогресс в направлении «полного и окончательного» соглашения. Он также сообщил о прекращении операции «Проект свободы», которая, по его словам, должна была обеспечить проход судов, застрявших в Ормузском проливе.