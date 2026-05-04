Иранские СМИ сообщили об ударе по кораблю ВМС США близ острова Джаск

По судну были выпущены две ракеты после попытки проследовать через Ормузский пролив

Иран: вмешательство США в Ормузском проливе нарушит перемирие

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что вмешательство США в регулирование судоходства в Ормузском проливе будет означать нарушение режима прекращения огня.

Азизи в публикации на своей странице в социальной сети американской компании X подчеркнул, что любое вмешательство США в новую систему регулирования судоходства в Ормузском проливе будет расценено как «нарушение прекращения огня».

«Ормузский пролив и Персидский (Арабский) залив не могут управляться вводящими в заблуждение заявлениями Трампа», - отметил иранский чиновник.

Азизи также добавил, что никто не поверит в «сценарии взаимных обвинений».