Израиль приказал открывать огонь по безоружным жителям, пытающимся вернуться в свои дома на юге Ливана

После временного прекращения огня мирные жители, пытающиеся вернуться в свои дома на юге Ливана, стали «одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается израильская армия в регионе», пишет The Jerusalem Post

Израильские СМИ сообщили, что армия отдала общий приказ своим военнослужащим, продолжающим оккупацию на обширной территории юга Ливана, открывать огонь по людям, приближающимся к «запрещенным для приближения городам и деревням», даже если они безоружны.

Как отмечается в материале газеты The Jerusalem Post, после временного прекращения огня мирные жители, пытающиеся вернуться в свои дома на юге Ливана, стали «одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается израильская армия в регионе».

После достижения временного перемирия между Израилем и Ливаном при посредничестве США, ливанцы, насильственно перемещенные Израилем, начали возвращаться в свои дома на юге страны.

В сообщении говорится, что израильская армия опубликовала карту, демонстрирующую, что обширная территория юга Ливана остается под оккупацией, а также список «запрещенных для приближения» населенных пунктов. Отмечается, что 19–20 апреля были усилены меры по предотвращению возвращения жителей.

В материале подчеркивается, что израильская армия передала военнослужащим общий приказ открывать огонь по приближающимся к таким населенным пунктам, даже если они безоружны. При этом отмечается, что подобная практика может оказаться неустойчивой на фоне реакции международного сообщества на оккупацию Ливана и возможные обстрелы мирных жителей.

Также обращается внимание на то, что израильская армия продолжает атаки в Ливане, несмотря на перемирие. Указывается, что хотя с 16 апреля «Хезболла» не осуществляла нападений на Израиль, израильская сторона, заявляя, что режим прекращения огня действует к северу от реки Литани, в ночь с 19 на 20 апреля нанесла удар севернее реки, сославшись на обнаружение пусковой установки ракет. Это расценивается как нарушение перемирия и шаг, не поддающийся объяснению.

Израильская армия в рамках начатых 2 марта атак заняла десятки населенных пунктов на юге Ливана и вынудила местных жителей покинуть свои дома.

После вступления в силу 17 апреля 10-дневного временного перемирия между Ливаном и Израилем, семьи, ранее насильственно перемещенные, начали возвращаться в свои дома на юге страны.