Израиль объявил о начале наземной операции в Бинт-Джубейле на юге Ливана

Армия Израиля заявила о начале операции в районе Бинт-Джубейль на юге Ливана после завершения его окружения, продолжая удары с воздуха и суши. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи.

Он отметил, что подразделения 98-й дивизии завершили окружение Бинт-Джубейля, входящего в состав провинции ан-Набатия на юге Ливана.

По словам Адраи, десантные и подразделения бригады «Гивати» под командованием 98-й дивизии начали интенсивные наземные действия с целью расширения контроля в Бинт-Джубейле, расположенном примерно в четырех километрах от ливано-израильской границы. Он также сообщил о боестолкновениях на земле и продолжающихся авиаударах.

Адраи утверждает, что в ходе атак были убиты более 100 бойцов Хезболла, уничтожены десятки объектов инфраструктуры и изъято оружие. Он подчеркнул, что операции Израиля в регионе будут продолжены.

Израильские СМИ сообщают, что на протяжении последней недели армия Израиля наносила интенсивные удары по Бинт-Джубейлю, который рассматривается как стратегически важная точка, откуда «Хезболла» осуществляет ракетные обстрелы.

По данным этих источников, израильские силы перекрыли доступ в окруженный район и препятствуют прибытию подкреплений, а также ведут зачистку зданий, не исключая их последующего полного уничтожения.