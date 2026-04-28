Израиль объявил о начале атаки на долину Бекаа в Ливане

Армия Израиля заявила о расширении военной операции в Ливане и нанесении авиаударов по долине Бекаа на востоке страны, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

В заявлении израильских военных утверждается, что целью ударов стали объекты инфраструктуры ливанского движения «Хезболла».

Израильская армия сообщила, что наряду с продолжающимися ударами по югу Ливана начала воздушные атаки по району долины Бекаа и другим территориям на юге страны.

Ранее, 2 марта, Израиль начал интенсивные авиаудары по Ливану и занял ряд населенных пунктов на юге страны.

Власти Ливана заявляли, что число вынужденных переселенцев в стране за этот период превысило 1,16 млн человек.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

Несмотря на режим прекращения огня, Израиль продолжает наносить удары по южным районам Ливана, в то время как «Хезболлах» также продолжает ответные действия.