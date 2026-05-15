Израиль начал атаки на город Сур на юге Ливана

Под удар попали центр города, жилые районы и медицинский объект рядом с больницей

Израильская армия объявила о начале авиаударов по центру города Сур (Тир) и его окрестностям на юге Ливана.

Израиль продолжает атаки на территорию Ливана несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля.

В заявлении израильской армии утверждается, что удары по Тиру, находящемуся вне оккупированных Израилем районов Ливана, были направлены против инфраструктуры «Хезболлы».

По данным ливанского государственного агентства NNA, израильские боевые самолеты нанесли удары по центру Тира, а также по районам Машук, Хамадие Шебриха и Аббасия.

Кроме того, авиаудар был нанесен по общественному медицинскому центру, расположенному рядом с больницей Хирам в Тире.

Ранее утром израильская армия выступила с угрозами в адрес населенных пунктов Хамадие, Машук, Шебриха, Хош и Закук аль-Мефди, расположенных в районе Тира.

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что число вынужденных переселенцев за этот период превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, опубликованным накануне, со 2 марта в результате продолжающихся израильских атак, несмотря на перемирие, погибли более 2 880 человек.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает наносить удары и разрушать дома на юге Ливана, тогда как «Хезболла» атакует израильские подразделения, обвиняя Израиль в нарушении перемирия.