Израиль нанес удары по югу Ливана, погибли 15 человек

В ответ «Хезболла» заявила о серии ударов по израильским военным объектам

В результате авиаударов израильской армии по четырем районам на юге Ливана, несмотря на действующий режим прекращения огня, погибли 15 человек.



В заявлении Минздрава Ливана говорится, что в результате вчерашних авиаударов Израиля по провинции Набатия погибли 5 человек, в том числе двое медработников, еще два человека получили ранения.

В ведомстве сообщили, что при ударе по населенному пункту Джебшит в округе Набатия погибли четыре человека, среди которых один военнослужащий.

В результате удара по населенному пункту Кефер Дунин в округе Бинт-Джубейль погибли четыре человека, включая ребенка.

По данным ливанского государственного агентства NNA, еще два человека погибли в результате авиаудара по населенному пункту Дейр-Захрани.

С другой стороны, в письменном заявлении «Хезболлы» отмечается, что в ответ на нарушения режима прекращения огня были атакованы израильские военнослужащие, танки Merkava, военная техника и военные позиции в оккупированных районах юга Ливана.

В заявлении говорится, что всего было совершено 25 атак на израильскую армию в районах Хула, Байяда, Дейр-Сурьян, Хирбет-Манара, Тейр-Харфа, Тайба, Решаф, Накура и Аббад.

«Хезболла» заявила, что танки Merkava, военные автомобили Hummer, системы связи и системы подавления сигналов БПЛА израильской армии были атакованы с использованием ракет, артиллерии и дронов-камикадзе.

Израильская армия 2 марта начала масштабные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана тогда сообщало, что число перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион человек.

Президент США Donald Trump 24 апреля заявил, что 10-дневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По данным Минздрава Ливана, несмотря на объявленное прекращение огня, со 2 марта в результате продолжающихся израильских атак погибли более 2 880 человек.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает атаки и разрушение домов на юге Ливана, тогда как «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя Израиль в нарушении соглашения.