Израиль нанес новый удар по югу Ливана, несмотря на перемирие: трое погибших

В результате атак израильской армии на юг Ливана, которые продолжались всю ночь и утром вопреки соглашению о прекращении огня, погибли 3 человека.

Атаки израильской армии на населенные пункты на юге Ливана продолжаются, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля.

Согласно информации ливанского информагентства NNA, в результате удара израильской армии по автомобилю на дороге в населенный пункт Хаббуш в пригороде Набатии погибли 2 человека.

Кроме того, на дороге в муниципалитет Майфадун нанесен удар по прицепу, использовавшемуся для перевозки автомобилей, в результате чего погиб один человек.

Израильская армия также подвергла обстрелу населенные пункты Дейр-эз-Захрани, аль-Кифур, Калауай, Бурдж-Калауай, Гандурийе, Фирун, Кфар-Румман, Рамийе и Айта-эш-Шааб провинции Набатия.

В результате атак на населенные пункты Сарифа, Аббасийе, Бадияс, Маджадиль и Джувия провинции Сур один человек получил ранение.

Израильская армия также нанесла удары по окрестностям населенного пункта Арзай провинции Сайда.