Израиль нанес авиаудар по югу Ливана: погибли 5 человек

Официальный представитель израильской армии заявил, что военные подразделения 91-й дивизии продолжают наземные операции на юге Ливана «с целью укрепления передовой линии обороны»

В результате авиаудара израильской армии по населенному пункту Энсария, входящему в состав города Сайда на юге Ливана, погибли 5 человек.

Согласно сообщению официального ливанского информационного агентства NNA, помимо Энсарии Израиль нанес также воздушный удар по населенному пункту эль-Клейле в городе Сур на юге страны.

Отмечается, что с утренних часов израильская армия обстреливает район Бинт-Джубейль на юге страны из гаубиц.

В населенном пункте Ханин на юге Ливана некоторые дома были взорваны израильской армией с использованием взрывчатых веществ, а израильские военные самолеты нанесли удары по населенному пункту эль-Меджадиль.

В сообщении указывается, что в ночные часы израильская армия также нанесла авиаудары по нескольким населенным пунктам на юге страны.

Израильская армия: наземные операции на юге Ливана продолжаются

Официальный представитель израильской армии Авихай Адраи в публикации на своей странице в социальной сети американской компании X заявил, что военные подразделения 91-й дивизии продолжают наземные операции на юге Ливана «с целью укрепления передовой линии обороны».

Адраи утверждает, что в ходе наземных операций были захвачены некоторые виды оружия и боеприпасов, принадлежащие «Хезболле», а также добавил, что некоторые дома на юге Ливана, «используемые элементами Хезболлы», были атакованы при поддержке с воздуха.

Атаки Израиля на Ливан

В заявлении израильской армии от 2 марта сообщалось, что после обнаружения запуска ракеты с территории Ливана в северной части страны были включены сирены тревоги.

Позднее израильская армия объявила о начале авиаударов по всей территории Ливана, включая столицу Бейрут, и приняла решение о расширении наземной операции в стране, по которой наносились интенсивные удары с воздуха и моря.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что со 2 марта в результате атак израильской армии по стране погибли 2 124 человека.

Правительство Ливана также заявило, что число перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион 162 тысячи человек.