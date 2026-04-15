Израиль нанес авиаудар по югу Ливана: погибли 5 человек

Mahmut Geldi, Elmira Ekberova
В результате авиаудара израильской армии по населенному пункту Энсария, входящему в состав города Сайда на юге Ливана, погибли 5 человек.
Согласно сообщению официального ливанского информационного агентства NNA, помимо Энсарии Израиль нанес также воздушный удар по населенному пункту эль-Клейле в городе Сур на юге страны.
Отмечается, что с утренних часов израильская армия обстреливает район Бинт-Джубейль на юге страны из гаубиц.
В населенном пункте Ханин на юге Ливана некоторые дома были взорваны израильской армией с использованием взрывчатых веществ, а израильские военные самолеты нанесли удары по населенному пункту эль-Меджадиль.
В сообщении указывается, что в ночные часы израильская армия также нанесла авиаудары по нескольким населенным пунктам на юге страны.
Израильская армия: наземные операции на юге Ливана продолжаются
Официальный представитель израильской армии Авихай Адраи в публикации на своей странице в социальной сети американской компании X заявил, что военные подразделения 91-й дивизии продолжают наземные операции на юге Ливана «с целью укрепления передовой линии обороны».
Адраи утверждает, что в ходе наземных операций были захвачены некоторые виды оружия и боеприпасов, принадлежащие «Хезболле», а также добавил, что некоторые дома на юге Ливана, «используемые элементами Хезболлы», были атакованы при поддержке с воздуха.
Атаки Израиля на Ливан
В заявлении израильской армии от 2 марта сообщалось, что после обнаружения запуска ракеты с территории Ливана в северной части страны были включены сирены тревоги.
Позднее израильская армия объявила о начале авиаударов по всей территории Ливана, включая столицу Бейрут, и приняла решение о расширении наземной операции в стране, по которой наносились интенсивные удары с воздуха и моря.
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что со 2 марта в результате атак израильской армии по стране погибли 2 124 человека.
Правительство Ливана также заявило, что число перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион 162 тысячи человек.