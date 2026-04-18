Израиль заявил об ударах по югу Ливана несмотря на временное перемирие

Армия утверждает, что наносила удары по позициям «Хезболлы» после вступления в силу 10-дневного режима прекращения огня

Израильская армия сообщила, что в последние 24 часа нанесла удары по югу Ливана, утверждая, что целью стали члены "Хезболлы", несмотря на действующее временное перемирие.

В заявлении армии Израиля говорится, что это первые удары по Ливану за последние 24 часа после вступления в силу 10-дневного режима прекращения огня, который начал действовать в полночь с четверга на пятницу.

Также утверждается, что члены «Хезболлы» приблизились к так называемой «Желтой линии» — зоне на юге Ливана, находящейся под израильской оккупацией.

В сообщении подчеркивается, что якобы они представляли угрозу для израильских военнослужащих, в связи с чем армия нанесла удары по различным районам юга Ливана с воздуха и с земли уже после начала перемирия.

Отмечается, что для поддержки подразделений на местах применялась артиллерия, а также заявляется о нанесении ударов по инфраструктуре «Хезболлах».

В армии подчеркнули, что операции проводятся в соответствии с указаниями политического руководства.

10-дневное временное перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу в 00:00 по местному времени в ночь с четверга на пятницу.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что стороны достигли договоренности о введении перемирия сроком на 10 дней.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, подтвердил согласие на перемирие, отметив, что израильские силы продолжат оставаться на занятых территориях на юге Ливана.