Израиль вновь атаковал суда флотилии Global Sumud

На этот раз израильские силы «направили оружие и открыли огонь» по судам «Альциона» и «Гиролама», следовавшим в сторону Газы

Согласно информации, распространенной кризисным штабом флотилии Global Sumud, «вокруг флотилии замечена активность дронов и военных объектов, которые пока не удалось идентифицировать».

Ранее представители Global Sumud сообщили «Анадолу», что суда флотилии продолжают движение из района Антальи в сторону Газы и уже вышли в международные воды.

Нападения израильской армии на международную флотилию Global Sumud

Весенняя миссия Международной флотилии Global Sumud, нацеленная на прорыв израильской блокады сектора Газа и доставку жизненно важной гуманитарной помощи, подверглась вмешательству со стороны израильских военных в ночь на 29 апреля в районе острова Крит.

Совершив незаконное вмешательство в международных водах, израильская армия атаковала суда с активистами, задержала 177 активистов в 600 морских милях от Газы и в нескольких милях от греческих территориальных вод. Сообщалось о жестком обращении с задержанными активистами.

В августе 2025 года израильская армия также совершила аналогичное нападение на международную флотилию Global Sumud, которая направлялась в Газу на более чем 40 судах с 500 активистами из более чем 44 стран.