Израиль атаковал юг Ливана, несмотря на перемирие

Артиллерийские обстрелы и удары дронов продолжались в ряде населенных пунктов

Израильская армия продолжила атаки на юг Ливана, несмотря на действующее перемирие.

По данным Ливанского национального агентства NNA, израильская артиллерия с утра обстреливает населенные пункты Мадждель-Зун, Сиване, Калавей, Кфар-Шуба, Кунин, Фрун, Гандурийя и Тулин на юге страны.

Также сообщается, что израильский танк «Меркава», дислоцированный в районе Бейяда, выпустил множество снарядов по населенному пункту Мансури.

Израильский беспилотник нанес удар по мотоциклу в районе Мансури. Кроме того, еще один дрон Израиля замечен на низкой высоте в небе над Бейрутом.