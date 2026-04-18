Израильский солдат скончался от ранений, полученных в результате взрыва бомбы на юге Ливана

48-летний уорент-офицер (в запасе) Барак Калфон «скончался от ранений, полученных в ходе боевых действий на юге Ливана» - сообщает армия Израиля

Израильский солдат, получивший ранения в результате взрыва бомбы на юге Ливана в пятницу, 18 апреля скончался от полученных ранений, сообщила в субботу израильская армия.



В военном ведомстве сообщили, что 48-летний уорент-офицер (в запасе) Барак Калфон «скончался от ранений, полученных в ходе боевых действий на юге Ливана» после того, как подразделение десантников-резервистов «попало на взрывное устройство во время операции».



Армия сообщила, что Калфон служил «бойцом в 7056-м батальоне 226-й бригады».



В сообщении отмечается, что в результате инцидента ранения получили еще три солдата.