Израильский БПЛА атаковал мотоцикл на юге Ливана, погибли 2 человека

ВС Израиля продолжают атаки на Ливан в нарушение режима прекращения огня

Израильский БПЛА нанес удар по мотоциклу на юге Ливана, в результате чего погибли два человека.

ВС Израиля продолжают атаки на юг Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля.

Согласно информации ливанского официального информагентства NNA, израильские военные самолеты утром нанесли удары по населенным пунктам Шакра и Сафад-эль-Баттих в пригороде Сура.

В результате атаки БПЛА израильских сил на мотоцикл, следовавший по трассе Калиле — Дейр-Канун в районе Сура, погибли два человека, граждане Сирии.

Сообщается, что подразделения гражданской обороны в координации с ливанской армией ведут работу по вывозу тел погибших.

Израильские БПЛА также нанесли удары по населенным пунктам Семайя и Калавия в районе Сура, а также по трассе Рамадия — Шайтия. В городе Набатия один человек получил ранения в результате атаки у своего магазина.

Завод по производству куриного корма близ населенного пункта Рамадия в районе Сура также был атакован израильскими беспилотниками.

В столице Ливана, Бейруте с утра израильский БПЛА совершает полеты на низкой высоте.