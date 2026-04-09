Израильские удары по югу Ливана: 7 погибших

Израильская авиация атаковала несколько населенных пунктов на юге Ливана

В результате ночных авиаударов израильской армии по населенным пунктам на юге Ливана погибли по меньшей мере 7 человек, есть раненые.

Согласно сообщению официального ливанского агентства NNA, израильские самолеты с ночных часов наносят удары по ряду населенных пунктов, включая Аббасию, Хаббуш, Джебшит, Дейр-Захрани, Двейр, Кефра, Джумейджиме, Сафад-Баттих, Мадждаль-Сильм и Дейр-Антар.

По предварительным данным, в результате удара по Аббасии погибли 7 человек, также сообщается о большом числе раненых.

Атаки продолжаются в рамках военной кампании, начатой Израилем 2 марта.