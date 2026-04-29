Израильская атака на юге Ливана привела к гибели 5 человек

Несмотря на перемирие, в результате удара по дому в Джибшите погибли 5 человек из одной семьи, включая ребенка

В результате атаки израильской армии, несмотря на режим прекращения огня, в населенном пункте Джибшит в районе Набатия на юге Ливана погибли 5 человек из одной семьи, среди них один ребенок.

По данным ливанского государственного агентства NNA, израильские силы в ночное время нанесли удар по зданию в районе Эль-Джебель, где проживала семья «Бехчет».

Из-под завалов разрушенного здания были извлечены тела 5 человек из одной семьи, включая одного ребенка.

Отмечается, что гражданская оборона продолжала работы по разбору завалов в течение всей ночи.

Израильские военные взорвали дома в городе Сур

Также сообщается, что израильская армия взорвала дома в населенных пунктах Шема и Накура в городе Сур на юге Ливана.

Звуки взрывов были слышны во многих районах Сура, при этом беспилотники Израиля продолжали полеты над прибрежной зоной города.

Утром израильские силы также нанесли авиаудары по населенному пункту Ханин в районе Бинт-Джбейль в Набатии. В результате атак серьезно пострадали инфраструктура, здания и электросети региона.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану 2 марта, заняв ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана заявляло, что в этот период число перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион человек.

Министерство здравоохранения Ливана сообщало, что со 2 марта в результате израильских атак погибли более 2 500 человек.

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении на 3 недели 10-дневного временного прекращения огня, вступившего в силу 17 апреля между Ливаном и Израилем.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает атаки и разрушение домов на юге Ливана, а «Хезболла» в ответ наносит удары по израильским силам, обвиняя их в нарушении соглашения о прекращении огня.