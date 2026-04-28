Израильская армия продолжает атаки на юг Ливана, несмотря на перемирие

Двое пострадавших в результате атаки были доставлены в больницу

Израильская армия продолжает наносить удары по южным районам Ливана, несмотря на действующий режим прекращения огня.

Как сообщает ливанское информагентство NNA, израильские боевые самолеты нанесли три авиаудара по населенному пункту Восточный Завтер в провинции Эн-Набатия.

Израильские военные также открыли массированный огонь из тяжелого вооружения по кварталу Эль-Мехнийя в округе Бинт-Джубейль.

Кроме того, израильская авиация совершала полеты на низкой высоте над городом Сур и его окрестностями, а беспилотный летательный аппарат был замечен над столицей страны Бейрутом и районом Дахия.