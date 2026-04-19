Дибейбе и Лавров подчеркнули важность развития ливийско-российских отношений

Премьер-министр Ливии Абдулхамид Дибейбе обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопросы отношений между двумя странами.



В заявлении Правительства национального единства Ливии отмечается, что премьер встретился с министром иностранных дел России Лавровым на полях 5-го Анталийском дипломатическом форума.



Согласно этой информации, стороны подчеркнули важность развития ливийско-российских отношений и ускорения решения ряда вопросов, требующих урегулирования.



Дибейбе и Лавров также подтвердили необходимость уделять приоритетное внимание практическим подходам, способствующим стабильности отношений и их развитию на основе открытости и сбалансированности.