ГСЧС Украины: в результате атаки на Киев погибли 2, ранены 33 человека

В результате атаки на Киев погибли 2 человека, еще 33 пострадали. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в воскресенье, 24 мая.

Отмечается, что удары пришлись по гражданской инфраструктуре города и жилым домам. Вызовы на 101 поступили о пожарах и разрушениях на более чем 40 локациях во всех районах Киева.

В частности, в Шевченковском районе поражен 5-этажный жилой дом, сообщили в ГСЧС. «Произошло разрушение, и возник пожар с 1 по 5 этажи. К сожалению, обнаружен 1 погибший и 3 человека пострадали. Тушение продолжается»,- следует из публикации.

В Дарницком районе на одной из локаций возникло возгорание кровли двухэтажного жилого здания общежития на площади ориентировочно 250 кв. м. Произошло разрушение на площади 100 кв. м. «Из общежития эвакуировано 10 человек. Спасено 12 человек, 5 человек госпитализированы. Пожар локализован. Ликвидация продолжается», - следует из публикации.

В Деснянском районе возник пожар в ангаре — возгорание произошло в пяти очагах, огнем повреждены автомобили на общей площади 100 кв. м. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива на площади 80 кв. м., который в настоящее время ликвидирован.

В Оболонском районе произошло попадание в здание бизнес-центра с последующим возгоранием с 3 по 5 этажи. Тушение продолжается. В Голосеевском районе ликвидировано возгорание на теннисном корте на площади 100 кв. м. Тушение затруднялось наличием боевой части вражеского средства поражения, поэтому пришлось привлекать пиротехнический расчет.

В Черкассах при атаке БПЛА пострадали 11 человек

Черкассы подверглись атаке БПЛА, в результате чего пострадали 11 человек, из них 2 — дети, следует из другой публикации в Telegram-канале ГСЧС Украины.

Возникли пожары в жилом 9-этажном доме. «Удалось спасти 9 человек, еще 34 получили помощь психологов. Саперы обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов, следует из публикации.

Отмечается, что несмотря на повторные угрозы новых вражеских ударов, спасатели ликвидировали пожар на площади 400 кв. м.