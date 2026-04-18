Глава МИД Турции выступил принимающей стороной заседания Балканской мирной платформы

Министр иностранных дел Хакан Фидан провел встречу в рамках 3-й Балканской мирной платформы на полях Дипломатического форума (ADF) в Анталье. Об этом говорится в сообщении МИД Турции, размещенном на турецкой платформе NSosyal.

Согласно сообщению ,заседании 3-й Балканской мирной платформы состоялось на полях Дипломатического форума (ADF- 2026), который проходит в Конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек в провинции Анталья.

В Анталье в пятницу, 17 апреля стартовал 5-й Дипломатический форум (ADF- 2026), который собрал на своей площадке мировых лидеров и высокопоставленных правительственных чиновников.

Форум проходит под патронажем президента Реджепа Тайипа Эрдогана и при организационной поддержке МИД Турции. Глобальным коммуникационным партнером мероприятия выступает агентство «Анадолу».

В форуме принимают участие более 20 глав государств и правительств, около 15 вице-президентов и вице-премьеров, свыше 50 министров (из которых более 40 — главы МИД), более 460 высокопоставленных гостей, включая 75 представителей международных организаций, а также около 5 тыс. гостей, в том числе представителей академических кругов и студентов.