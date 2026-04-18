Глава МИД Руанды высоко оценил вклад турецких компаний в инфраструктурные проекты страны

Турецкие компании вкладывают хорошие инвестиции в Руанду, особенно в инфраструктурный сектор. Руанда намерена развивать с Турцией более тесное торгово-инвестиционное сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе в беседе с корреспондентом «Анадолу» на полях Дипломатического форума (ADF- 2026) в Анталье. Глобальным коммуникационным партнером мероприятия выступает агентство «Анадолу».

Ндухунгирехе отметил, что турецкие компании вложили значительные средства в Руанду, и главным образом в инфраструктуру страны.

«Инфраструктура главного стадиона была построена турецкими компаниями. Мы это высоко ценим и хотим в дальнейшем развивать с Турцией более тесное торговое и инвестиционное партнерство», - сказал он.

Министр также подчеркнул, что отношения между Турцией и Руандой находятся на высоком уровне.

По его словам, Дипломатический форум приобретает все большее значение в связи с потребностью мира в дипломатии и необходимости диалога между главами государств, министрами, представителями бизнеса и другими заинтересованными сторонами.

Кроме того, Ндухунгирехе указал на необходимость диалога между государствами с целью развития многостороннего мира, основанного на солидарности и партнерстве, а не на разделении.

«Например, мы говорим о конфликте на Ближнем Востоке, о противостоянии с Ираном. Это влияет на весь мир, в том числе и на Руанду, потому что нам пришлось повысить цены на бензин. Именно поэтому дипломатия необходима, и она может осуществляться здесь, в Анталье, в рамках Дипломатического форума. Мы и впредь будем оставаться частью этого процесса», — заключил Ндухунгирехе.