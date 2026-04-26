В США установили личность предполагаемого стрелка на ужине с участием Трампа

Установлена личность подозреваемого в вооруженном нападении на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.

Как сообщает телеканал CNN, нападавший опознан как 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.

По данным журналистов, Аллен окончил Калифорнийский технологический институт (Caltech) в 2017 году по специальности «машиностроение», а затем получил степень магистра в области компьютерной инженерии в Университете штата Калифорния в Домингес-Хиллз.

Отмечается, что Аллен работал преподавателем на полставки в частной компании по подготовке к экзаменам и репетиторству. В декабре 2024 года он был признан «учителем месяца».

Журналисты также выяснили, что в октябре 2024 года Аллен перечислил 25 долларов в пользу президентской кампании бывшего вице-президента США Камалы Харрис.

В своих аккаунтах в социальных сетях Аллен называл себя «разработчиком видеоигр». Сообщается, что он выпустил игру под названием «Bohrdom», а также работал над вторым проектом — «First Law».

Полиция: доказательств участия других лиц нет

Как передает NBC News, мэр Вашингтона Мюриел Боузер на пресс-конференции после инцидента заявила, что нападавший целился в контрольно-пропускной пункт Секретной службы, расположенный в холле отеля.

Боузер сообщила, что подозреваемый был обезврежен сотрудниками Секретной службы. В результате нападения один агент спецслужбы получил ранение и в настоящее время находится в больнице.

«На данный момент у нас нет никаких доказательств того, что к инциденту причастен кто-то еще», — подчеркнула мэр.

У подозреваемого обнаружено несколько единиц оружия

Начальник полиции Вашингтона Джеффри Кэрролл сообщил, что у задержанного изъяты помповое ружье, пистолет и несколько ножей. По словам Кэрролла, мотивы нападавшего пока окончательно не установлены, однако, по предварительным данным, он действовал в одиночку.

Полиция полагает, что Аллен был одним из гостей, проживавших в том же отеле, где проходил ужин. Номер, который, как установлено, занимал подозреваемый, в настоящее время тщательно исследуется следователями.

Прокурор Вашингтона Джинин Пирро заявила, что Аллену предъявлены обвинения в незаконном использовании огнестрельного оружия и вооруженном нападении на сотрудника федеральных органов. По словам прокурора, подозреваемый предстанет перед федеральным судом уже завтра.

Хроника нападения на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома

Вечером во время ужина, организованного Ассоциацией корреспондентов Белого дома, раздались выстрелы. Президент США Дональд Трамп был немедленно выведен из зала сотрудниками охраны.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире. Вскоре после начала подачи блюд послышался шум, после чего в зале появились сотрудники секьюрити с длинноствольным оружием.

Позднее Трамп сообщил в своем аккаунте в социальной сети, что нападавший задержан. В интернете также появились кадры, на которых подозреваемый лежит лицом вниз в холле отеля с частично снятой одеждой.

Президент подтвердил, что один агент Секретной службы получил ранение, и отметил, что его состояние оценивается как хорошее. Отвечая на вопрос о возможной связи нападения с войной против Ирана, Трамп заявил, что «не думает так, но никогда нельзя знать наверняка».