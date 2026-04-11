В секторе Газа более 21 500 пациентов ожидают неотложной медицинской помощи

За последние 6 месяцев из сектора эвакуировано лишь 420 пациентов

СТАМБУЛ (AA) — Министерство здравоохранения Газы сообщило, что более 21 500 пациентов ожидают неотложной медицинской помощи. Из-за того, что Израиль закрыл контрольно-пропускные пункты, за последние шесть месяцев из Газы удалось эвакуировать лишь 420 пациентов.



Министерство выпустило письменное заявление по данному вопросу.



В заявлении отмечается, что Израиль закрыл контрольно-пропускные пункты для пациентов и оставил тысячи больных «между муками и ожиданием».



Эвакуации по медицинским показаниям в нынешних условиях осуществляются весьма ограниченно, особо подчеркивается, что пациенты, нуждающиеся в интенсивной терапии, и пациенты в критическом состоянии находятся в длинных списках ожидания.

- Парализованная система здравоохранения в Газе



Система здравоохранения в Газе практически полностью парализована из-за нехватки топлива, лекарств и медицинских материалов, а также из-за ограничений на доставку гуманитарной помощи.



В ходе нападений, начавшихся в октябре 2023 года и продолжавшихся два года, израильская армия наносила удары по больницам, медицинским учреждениям и складам лекарств, задерживала медицинских работников и препятствовала доставке медицинских материалов в регион.



Несмотря на то, что соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября, гуманитарная ситуация в Газе заметно не улучшилась.



Невыполнение Израилем обязательств, предусмотренных соглашением, а также ограничение ввоза продовольствия, лекарств, медицинских материалов, топлива и оборудования для жилья приводят к тому, что кризис приобретает постоянный характер.