В результате ударов Израиля по югу Ливана погибли 5 человек

В результате воздушных ударов израильской армии по провинции Набатия на юге Ливана погибли 5 человек.

Израильская армия продолжает атаки на Ливан, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней по состоянию на 17 мая.

Согласно сообщению ливанского официального агентства NNA, израильские самолеты и БПЛА нанесли утром серию ударов по городу Набатия и окрестным селам.

В результате удара БПЛА по мотоциклу в селе Араб-Салим погиб 1 человек. В результате авиаудара по селу Базурия погиб 1 человек и 2 получили ранения.

При атаке БПЛА на автомобиль муниципалитета Набатии на шоссе Набатия-Зефта погиб сотрудник муниципалитета Мухаммад аль-Джавад Фади Битар. Другой израильский БПЛА атаковал группу молодых людей, проводивших осмотр местности после удара по южному въезду в село Дувейр, нанесенного ночью. В результате атаки погиб 1 гражданин Сирии и 3 получили ранения.

В результате удара БПЛА по мотоциклу, следовавшему вблизи больницы имени шейха Рагиба Харба в селе Туль, погиб 1 человек.

Беспилотники израильской армии атаковали торговый центр в городе Набатия, а боевые самолеты нанесли воздушные удары по селам Кфара, Джебшит, Яхмур-Шакиф, Какаийет-Джиср и Восточный Завтар.

Район между селами Шавкин и Зибдин также подвергся авиаудару.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные воздушные атаки на Ливан и оккупировала многие села на юге страны.

По данным ливанского правительства, за это время число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении временного 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля, еще на 3 недели.

В результате третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшегося 14-15 мая, было принято решение продлить перемирие на 45 дней с 17 мая и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

По данным Минздрава Ливана, со 2 марта в результате атак Израиля на страну погибли 3 123 человека.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, в то время как «Хезболла» наносит удары по израильским войскам, обвиняя их в нарушении перемирия.