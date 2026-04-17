В результате удара Израиля по югу Ливана перед объявлением перемирия погибли 13 человек

Сообщается, что под завалами могут находиться еще около 15 человек

В результате удара армии Израиля по городу Сайда на юге Ливана, нанесенного накануне до вступления в силу режима прекращения огня, погибли 13 человек. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

Как сообщает ливанское государственное агентство NNA, в ходе работ после атаки, совершенной в четверг перед перемирием, были обнаружены тела 13 погибших.

По данным властей, под завалами могут находиться еще около 15 человек, в связи с чем спасательные службы продолжают операции.