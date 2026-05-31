В результате ночных ударов Израиля по югу Ливана погибли 6 человек

Wassim Samih Seifeddine, Esat Fırat, Ulviyya Amoyeva
В результате авиаудара Израиля по окрестностям больницы «Хирам» в городе Сур на юге Ливана пострадали 13 медицинских работников.
Как сообщили в Минздраве Ливана, израильская армия нанесла удар по району, прилегающему к медицинскому комплексу.
Отмечается, что здание больницы также получило серьезные повреждения, нанесен значительный материальный ущерб.
В заявлении Минздрава отмечена решимость и мужество персонала больницы, который, несмотря на все риски, продолжает оказывать помощь жителям региона.
Министерство также обратилось к международному сообществу с призывом принять меры для прекращения атак израильской армии, которая игнорирует международное гуманитарное право, а также международные резолюции и нормы международного права.
Незадолго до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что отдал приказ о расширении наземных атак и оккупации на территории Ливана, несмотря на режим прекращения огня.