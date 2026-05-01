В ООН назвали «крайне тревожным» перехват Израилем флотилии, направлявшейся в Газу

«Каждый должен выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом» - ООН

ООН выразила обеспокоенность в связи с перехватом Израилем гуманитарной флотилии Global Sumud, направлявшейся в сектор Газа, в международных водах и призвала все стороны соблюдать международное право, а также расширить гуманитарный доступ в эксклав.

«То, как была проведена эта операция, вызывает крайнюю обеспокоенность. Все должны выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом», - заявил журналистам официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, ООН не хочет, чтобы кто-либо пострадал. «Но, будем откровенны, решение всей этой ситуации заключается в расширении гуманитарного доступа», - добавил он.

В МИД Израиля сообщили, что военно-морские силы перехватили и захватили более 20 судов флотилии Global Sumud в международных водах Средиземного моря, задержав около 175 активистов, находившихся на борту.

Флотилия с гуманитарной помощью вышла две недели назад с итальянского острова Сицилия. В ее составе было 58 судов, целью которых было прорвать многолетнюю блокаду сектора Газа, установленную Израилем.

Израиль с 2007 года удерживает сектор Газа в условиях жесткой блокады, в результате чего 2,4 млн жителей эксклава оказались на грани голода.

В октябре 2023 года Израиль начал масштабное наступление на сектор Газа, которое продолжается уже два года. В результате, по имеющимся данным, погибли более 72 тыс. человек, свыше 172 тыс. получили ранения, а в осажденном эксклаве были зафиксированы масштабные разрушения.