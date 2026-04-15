В Вашингтоне начались переговоры Израиля и Ливана

В здании Государственного департамента США Вашингтоне начались прямые переговоры с участием представителей Израиля и Ливана.

Консультации проходят под эгидой госсекретаря США Марко Рубио.

На встрече присутствуют также постоянный представитель США при ООН Майк Уолц, посол США в Бейруте Мишель Исса, посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер, посол Ливана в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад и представитель Госдепартамента США Майк Нидхэм.

Открывая встречу госсекретарь США Марко Рубио отметил, что проблемы между двумя странами «не будут решены в одночасье». При этом дипломат подчеркнул «чрезвычайную важность» нынешних переговоров.

«Это исторический шанс. Уроки, извлеченные из десятилетий истории, подвели нас к этому моменту и этому шансу»,-сказал Рубио.

По словам госсекретаря США, ливанский народ является «жертвой иранской агрессии», Рубио выразил надежду на достижение на переговорах «позитивного результата», который будет способствовать «всестороннему урегулированию» ситуации в Ливане.