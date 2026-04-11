Вице-президент США прибыл в Исламабад для переговоров с Ираном

Переговоры американской и иранской делегаций, как ожидается, начнутся в 13:00 по турецкому времени

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и сопровождающая его делегация прибыли в Исламабад, столицу Пакистана, для проведения переговоров с Ираном

Представитель пакистанского правительства сообщил корреспонденту «Анадолу», что три самолета, на борту которых находились Вэнс и члены делегации, приземлились на авиабазе Нур Хан недалеко от Исламабада.

В состав американской делегации также входят специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.

В Министерстве иностранных дел Пакистана подтвердили прибытие делегации в Исламабад.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар находился в составе встречающей стороны.

В сообщении отмечается, что Дар в ходе встречи высоко оценил приверженность США обеспечению прочного регионального и глобального мира.

«Дар выразил надежду на конструктивное начало переговоров между сторонами и подтвердил стремление Пакистана продолжать играть посредническую роль в поиске устойчивого и долгосрочного решения конфликта», — говорится в сообщении.