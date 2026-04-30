ВВС Израиля нанесли удары по населенным пунктам на юге Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля.

По сообщению ливанского официального агентства NNA, утром израильские самолеты нанесли авиаудары по населенным пунктам Яхун, Джумейджиме, Барашит и Харис.

Отмечается, что в результате атак инфраструктуре и зданиям в регионе был нанесен серьезный ущерб.

Атакованные населенные пункты находятся за пределами территорий, оккупированных Израилем на юге Ливана.

В утренние часы был зафиксирован подрыв в населенном пункте Хиам, где израильская армия продолжает планомерное разрушение инфраструктуры.

Атаки Израиля на Ливан и прекращение огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные воздушные атаки на Ливан и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным ливанского правительства, число перемещенных лиц в стране за этот период превысило 1 млн.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 2 марта в результате израильских атак погибли более 2500 человек.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о продлении временного 10-дневного прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля, еще на три недели.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, тогда как «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, ссылаясь на нарушение режима прекращения огня.

